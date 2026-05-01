Dove vedere in tv i World Relays 2026 | orari programma canale in chiaro streaming

Le World Relays 2026 si terranno a Gaborone, in Botswana, nel fine settimana del 2 e 3 maggio. La competizione, conosciuta come i Mondiali di staffette, si svolge ormai ogni primavera e coinvolge le principali squadre internazionali di atletica leggera. Per seguire gli eventi, sono disponibili diverse opzioni tra canali in chiaro e piattaforme di streaming, con orari e programmi specifici diffusi dalle emittenti ufficiali.

Le World Relays 2026 si disputeranno a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio: si tratta dei ribattezzati Mondiali di staffette, ormai una piacevole tradizione primaverile per l’atletica internazionale e che sta assumendo sempre più importanza. Si gareggerà nelle 4×100 e nelle 4×400 in tutte le tre versioni (uomini, donne, mista): per ciascuna si disputeranno quattro batterie nella giornata del sabato, le migliori due classificate di ciascuna accederanno alle finali della domenica. L’evento qualificherà ai Mondiali 2027 di atletica, che andranno in scena a Pechino (Cina): le migliori dodici squadre delle World Relays staccheranno il pass per la rassegna iridata, dunque a meritarsi la qualificazione saranno le otto finaliste di ogni staffette e le migliori quattro del turno di ripescaggio riservate alle eliminate del sabato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming Notizie correlate Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streamingConto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. Dove vedere in tv USA-Venezuela, Finale World Baseball Classic 2026: orario, programma in chiaro, streamingIn molti hanno sognato la presenza dell’Italia, ma ugualmente a chiudere il World Baseball Classic stanotte all’1:00 c’è una finale che non aveva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streaming; Maratona di Londra 2026: programma, orario e dove vedere in diretta; World Relays Gaborone 2026: orari, iscritti, tv, come qualificarsi ai Mondiali. Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streamingLe World Relays 2026 si disputeranno a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio: si tratta dei ribattezzati Mondiali di staffette, ormai una ... oasport.it World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · AtleticaIl 2 e 3 maggio è tempo di correre veloce a Gaborone per le World Relays 2026, che mettono in palio i posti per le staffette ai Campionati del mondo di atletica di Beijing 2027. Scopri di seguito il p ... olympics.com Le parole del DT azzurro Antonio La Torre alla vigilia delle World Relays: "Spedizione da leggere in prospettiva. Su Jacobs..." - facebook.com facebook : La partenza per i 30 azzurri delle World Relays shorturl.at/p04oP DIRETTA TV su RaiSport #atleticaitaliana #WorldRelays x.com