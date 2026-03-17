Dove vedere in tv USA-Venezuela Finale World Baseball Classic 2026 | orario programma in chiaro streaming

Alle 1:00 di questa notte si svolge la finale della World Baseball Classic 2026 tra Stati Uniti e Venezuela. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e sarà disponibile anche in streaming. Nonostante l’assenza dell’Italia, questa finale ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di baseball, con molti che si sono interrogati su come seguire l’evento.

In molti hanno sognato la presenza dell’Italia, ma ugualmente a chiudere il World Baseball Classic stanotte all’1:00 c’è una finale che non aveva molto di pronosticato, anzi, a un certo punto. Gli USA affronteranno il Venezuela, in quella che a Miami sarà una cornice di pubblico molto meno monocolore di quello che si può pensare. Al LoanDepot Park va in scena forse uno degli ultimi atti più imprevisti nella storia del Classic, vuoi per il percorso (agli USA in pochi davano ancora reale credito vista la presenza della Repubblica Dominicana), vuoi perché c’era un ostacolo che a tutti appariva insormontabile (nel caso del Venezuela si trattava del Giappone). 🔗 Leggi su Oasport.it

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