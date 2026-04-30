Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La semifinale di Champions League femminile di pallavolo 2026 mette di fronte Savino Del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul, due team che puntano alla finale. La partita si svolgerà in un singolo match e si può seguire in diretta televisiva o in streaming. L’orario e i dettagli sul canale di trasmissione saranno comunicati nelle prossime ore.

La Final Four di Champions League femminile 2026 propone nella seconda semifinale un incrocio dal grande valore tecnico tra Savino Del Bene Scandicci ed Eczacibasi Istanbul, due squadre costruite per arrivare fino in fondo e ora divise da una sola partita dalla finale. Una sfida che mette a confronto le campionesse del mondo e una delle realtà più competitive del panorama turco, in un contesto che non concede margine di errore. Si gioca sabato 2 maggio alle ore 19.00 alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, sede dell’atto conclusivo della competizione. Un ambiente che si preannuncia caldo e coinvolgente, con la formazione turca che potrà contare su una spinta importante dagli spalti, mentre Scandicci dovrà fare leva sull’esperienza maturata negli ultimi anni nelle grandi manifestazioni internazionali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingScandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; Conegliano a caccia della Champions League: sabato la semifinale con il Vakifbank Istanbul; Champions League Volley 2026: Scandicci-Eczacibasi, data, orario e dove vederla in TV; Conegliano è super. A Istanbul sarà show. Dove vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streamingScandicci affronterà l'Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 2 maggio (ore 19.00 ... oasport.it La A. Carraro Prosecco Doc difende il titolo europeo nella Final Four in Turchia contro le corazzate Vakifbank ed Eczacibasi mentre Scandicci cerca l'impresa - facebook.com facebook