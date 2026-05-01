Dove la terra finisce e l’avventura ha inizio

A Santa Maria di Leuca, il paesaggio si distingue per il contrasto tra la scogliera e le acque cristalline, con le canoe colorate che si adagiano lungo la riva. La zona rappresenta il punto in cui il territorio si interrompe, lasciando spazio all’ambiente marino. La vista panoramica mostra le sfumature di blu e verde del mare, accompagnate dalla presenza delle imbarcazioni che rendono il luogo vivace.

. Il contrasto cromatico tra la scogliera, le canoe variopinte e le sfumature cristalline dell’acqua a Santa Maria di Leuca. Foto di Annarosa Capone.Lo scatto integrale.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scrivere la fine, custodire la vita | Nicola Gardini

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