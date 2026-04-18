Finisce dopo tre puntate l' avventura di Michele a L' Eredità | eliminato a inizio programma va a casa con 100mila euro

L'avventura di Michele Franchi a L'Eredità si è conclusa venerdì 17 aprile 2026, dopo aver partecipato a tre puntate. Michele è stato eliminato all'inizio del programma e si è portato a casa una somma di 100mila euro in gettoni d'oro, vinta la sera precedente. La sua partecipazione si è chiusa con questa eliminazione, lasciando il suo percorso televisivo limitato a poche settimane.

Dopo la vittoria di 100mila euro in gettoni d'oro la sera precedente, l'avventura di Michele Franchi a L'Eredità si è conclusa nella puntata di venerdì 17 aprile 2026. Il giovane di Verolengo è stato eliminato dal quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni, uscendo di scena tra gli applausi. A.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il torinese Michele vince 100mila euro a L'Eredità: brinda grazie a viola alla sua seconda GhigliottinaÈ stata una giornata indimenticabile per il torinese Michele di Verolengo che ieri, giovedì 16 aprile, ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro a... L’Eredità, il colpo da 100mila euro: Michele si congeda da campioneIl percorso televisivo di Michele, il giovane concorrente originario di Verolengo, si è concluso nella puntata di venerdì 17 aprile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La buona stella: quante puntate sono e quando finisce; Amici 25, anticipazioni quinta puntata del serale: ecco i tre allievi al ballottaggio; Serale Amici 25, scoppia il caos dopo l'eliminazione di Caterina: Doveva uscire Riccardo, la polemica; TG5: Ucciso di botte a Massa arrestati tre ragazzi Video. Sara Curtis non finisce mai di stupire, stravolge la mattinata agli Assoluti italiani di Riccione e nei 50 stile libero stabilisce il record italiano, per un super bis dopo aver siglato martedì sera il primato nei 50 dorso. La velocista piemontese, 18 ore dopo il succ - facebook.com facebook La carta non finisce qui Dopo la raccolta rinasce e torna in circolo. La differenziata è un gioco di squadra: ogni gesto conta. Scopri tutti gli eventi a tema carta che ti aspettano anche a Genova e in tutta Italia durante la Paper Week di Comieco, dal 13 al 19 a x.com