Finisce dopo tre puntate l' avventura di Michele a L' Eredità | eliminato a inizio programma va a casa con 100mila euro

Da torinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avventura di Michele Franchi a L'Eredità si è conclusa venerdì 17 aprile 2026, dopo aver partecipato a tre puntate. Michele è stato eliminato all'inizio del programma e si è portato a casa una somma di 100mila euro in gettoni d'oro, vinta la sera precedente. La sua partecipazione si è chiusa con questa eliminazione, lasciando il suo percorso televisivo limitato a poche settimane.

Dopo la vittoria di 100mila euro in gettoni d'oro la sera precedente, l'avventura di Michele Franchi a L'Eredità si è conclusa nella puntata di venerdì 17 aprile 2026. Il giovane di Verolengo è stato eliminato dal quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni, uscendo di scena tra gli applausi. A.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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