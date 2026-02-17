Furti sulle auto in sosta all’ex gasometro un arresto
Lunedì pomeriggio, la Polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di 44 anni, sospettato di aver derubato diverse auto parcheggiate all’ex gasometro. La vicenda si è scatenata quando gli agenti hanno notato il sospetto che rovistava tra le vetture, portandolo a fermarlo e a recuperare alcuni oggetti rubati.
Bergamo. Lunedì pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un uomo italiano classe 1979, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura relativa a furti su autovetture in sosta al parcheggio pubblico di via San Giovanni Bosco (area ex Gasometro). Grazie alla pronta risposta delle volanti, gli agenti hanno rintracciato l'uomo nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti. Le indagini, supportate dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei furti: il soggetto fermato, in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione, avrebbe infranto i vetri di alcune auto, asportando effetti personali custoditi all'interno.
