Dopo alcuni anni, i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi a Bagnolo riprenderanno con un investimento di 350mila euro da parte del Comune. La decisione arriva dopo che la carreggiata centrale, ormai in condizioni critiche, aveva suscitato numerose polemiche per la sicurezza e lo stato di usura. I nuovi interventi mirano a sistemare questa zona centrale, che si trova nel cuore della città.

Sembrano finalmente arrivare fondi per riqualificare piazza Garibaldi, in centro a Bagnolo, in particolare per la carreggiata centrale, da tempo al centro di polemiche per la situazione in cui versa, non certo in piena sicurezza. Il Consiglio comunale bagnolese ha approvato una variazione di bilancio con stanziamento di 350mila euro per far fronte alle carenze costruttive della parte centrale, destinata al passaggio delle auto, ma anche per sistemare arredi e mettere in sicurezza gli spazi destinati alle auto e agli utenti deboli come pedoni e ciclisti. La giunta comunale sottolinea come le soluzioni temporanee prospettate da più parti nel recente passato avrebbero ignorato le reali cause costruttive che hanno determinato il rapido deterioramento della pavimentazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo pochi anni la piazza è da rifare. Il Comune spenderà 350mila euro

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