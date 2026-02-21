Sottopassi da tombare ok della giunta al progetto il Campidoglio spenderà un milione di euro

La giunta di Roma ha approvato il progetto per tombare sei sottopassi, causando un investimento di un milione di euro. La decisione arriva a circa un anno dalla presentazione di una memoria di giunta da parte di Ornella Segnalini, risalente a novembre 2024. I lavori mirano a migliorare la sicurezza e la viabilità in diverse zone della città, anche grazie a interventi concreti per eliminare i passaggi sotterranei. Ora si attende l’avvio delle opere.

Dopo una memoria di giunta del novembre 2024, è stato approvato a febbraio 2026 il progetto di fattibilità tecnica con il piano economico. Roma Capitale chiederà 900mila euro di mutuo Passi avanti verso la completa tombatura di alcuni sottopassi di Roma. A poco più di un anno da una memoria di giunta firmata Ornella Segnalini, presentata a novembre 2024, arriva l'ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, che interesseranno nello specifico sei punti in cinque municipi differenti. Lo scopo, come dichiarato già a fine 2024, è quello di eliminare alla radice le cause di pericolo e degrado in alcuni punti di Roma.

