Acquedotto anni ’50 da rifare | Intervento da 250mila euro

Un intervento da 250mila euro è stato avviato per rifare le tubazioni dell’acquedotto degli anni ’50 nel quartiere I Passi, a seguito delle richieste dei residenti che segnalavano perdite e ristagni in strada. I lavori, che coinvolgono la sostituzione delle vecchie condutture, sono stati programmati per migliorare la situazione idrica nella zona.

Ben 250mila euro per rifare le tubazioni idriche del quartiere I Passi, dopo le proteste dei residenti per le perdite ed i ristagni in strada. La buona notizia la dà, l’assessore Virginia Mancini nel question time apparecchiato dal capogruppo de La città delle Persone Paolo Martinelli che è intervenuto in Consiglio comunale sulle perdite in particolare tra via Porta, Largo Ippolito Nievo e via De Sanctis, "Bene che oggi l’assessora Mancini abbia finalmente fatto chiarezza sulle cause e sui tempi, spiegando che si tratta di un acquedotto degli anni ’50 in forte degrado, aggravato anche dalle radici degli alberi", dichiara Martinelli. Secondo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acquedotto anni ’50 da rifare: "Intervento da 250mila euro" Articoli correlati Al via il restauro di Palazzo Bastogi, intervento da 250mila euro e un anno di lavori“L’impegno del Comune di Firenze per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-architettonico continua senza sosta”. Palazzetto senza pace. Ripiove nel campo. Intervento da rifare . Benfatto rassicuraPer una partita di pallavolo o di basket è necessario un pallone? Sicuramente, ma al palazzetto di Avenza servono innanzitutto uno o più stracci da... Una selezione di notizie su Acquedotto anni '50 da rifare... Discussioni sull' argomento Acquedotto anni ’50 da rifare: Intervento da 250mila euro; Lavori all'acquedotto: interrotta la distribuzione dell'acqua per un'intera giornata; Acquedotto Abatemarco, Montuoro annuncia: Attivato il nuovo by-pass anti-emergenze; Acquedotto Abatemarco, completato il by-pass: riprende l’erogazione nei Comuni cosentini. Agrotoday. . #nocerainferiore L'intervento dell'assessore regionale Enzo Cuomo - facebook.com facebook Bloccati sul balcone da un #incendio, salvati dai #vigilidelfuoco. L’intervento stanotte a Oleggio, in provincia di #Novara #6marzo x.com