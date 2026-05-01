Dopo la tragedia di Debiasi si ribalta un altro trattore | paura in valle

In Trentino, un nuovo incidente con un trattore si è verificato dopo il decesso di un contadino in un incidente analogo avvenuto alcuni giorni fa. I dettagli riguardano un ribaltamento avvenuto nel territorio provinciale, con conseguenze che al momento non sono state rese note. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della valle, ancora scossi dalla perdita di un collega agricolo.

È ancora un trattore ribaltato a far parlare di sé in Trentino: dopo il drammatico incidente costato la vita al povero Martino Debiasi, di cui ieri, giovedì 30 aprile, si è celebrato il funerale, uno schianto analogo – ma con conseguenze differenti – è avvenuto nella nostra provincia.Più.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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