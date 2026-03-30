Apre nella capitale il primo store del brand svedese Arket

Nella capitale è stato inaugurato il primo negozio del marchio svedese Arket. Il punto vendita si sviluppa su tre livelli collegati da una scalinata rivestita in marmo Rosso Levanto, che dona luminosità all’ambiente. Lo stile interno combina elementi nordici con dettagli italiani, creando un ambiente minimalista e funzionale. La struttura si rivolge a un pubblico interessato a capi di abbigliamento e accessori dal design semplice e pratico.

U n tocco di italianità, il marmo Rosso Levanto che illumina la scalinata che collega i tre livelli, immerso armoniosamente in uno stile nordico che ribadisce la sua identità: un’ eleganza minimalista dalla vocazione quotidiana. Il primo negozio a Roma del brand svedese Arket racconta (nell’architettura, nei colori e ovviamente nelle collezioni) alla perfezione un mondo lontano dall’identità inconfondibile, la stessa che ne ha decretato il successo in tutto il mondo. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Nel cuore della capitale, in via Frattina 136137, il nuovissimo store di Arket si sviluppa su una superficie totale di 665 mq. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Apre nella capitale il primo store del brand svedese Arket. Articoli correlati Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a MilanoDopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny... Perdormire investe su Foggia: apre il primo franchising con il nuovo concept storeA 25 anni dal debutto di Perdormire, Montalese Spa, l'azienda proprietaria del brand, avvia un progetto franchising, parte di un piano pluriennale... Una selezione di notizie su Apre nella capitale il primo store del... Temi più discussi: Apre al pubblico di Venezia il Biodiversity Gateway; Debutto nel cuore della capitale per il Corinthia Rome; Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: 80 metri quadrati sullo stesso pianerottolo di Forza Italia - Video; Da Vittorio apre al capitale: Ou(r) Group acquisisce il 40%. Il Gruppo Da Vittorio apre il capitale a Ou(r) Group, holding della famiglia RuffiniL’ingresso con una quota del 40% nelle società operative riconducibili alla famiglia Cerea. Il restante 60% resta in capo ai fondatori, protagonisti da oltre sessant’anni di una delle storie più rappr ... laprovinciadicomo.it Casa del Gelato apre il capitale: Canson e Simest nell’investimentoCasa del Gelato S.p.A., player italiano di riferimento nella produzione industriale di gelato, annuncia il closing di un'operazione straordinaria che prevede l'ingresso nel capitale di un veicolo di ... repubblica.it Nell’Asl Lanciano Vasto Chieti si apre un confronto sull’organizzazione del lavoro infermieristico. La Uil Fpl segnala l’assegnazione agli infermieri di attività legate alla distribuzione dei pasti, sollevando dubbi sull’appropriatezza rispetto al profilo professionale - facebook.com facebook Sephora Kids: l’Antitrust apre un’indagine su 3 colossi della cosmesi che vendono prodotti per adulti alle bambine x.com