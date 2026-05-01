In occasione del primo maggio, e non solo, sono disponibili in streaming sedici film che affrontano il tema del lavoro. Questi titoli sono stati scelti per offrire una varietà di storie e prospettive legate all'ambito professionale. La selezione è stata curata dai redattori di GQ Italia, che hanno indicato i film come opzioni per la visione durante questa giornata. Quando si acquista tramite i link di acquisto, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I film sul lavoro sono molti più di quanto non ci venga in mente di pensare e coprono uno spettro molto ampio di temi: le condizioni di un mercato, le condizioni storiche rispetto ai diritti acquisiti e quelli per cui combattere ancora, la sicurezza sul lavoro, il mobbing, la mancanza di equità salariale e le discriminazioni subite, i sostegni possibili o mancati, l'accesso all'occupazione e la lotta alla disoccupazione, etc.. Quella del lavoro è una dimensione presente quasi in ogni storia raccontata sul piccolo e il grande schermo, dal film storico alla produzione di fantascienza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 16 film sul lavoro da vedere in streaming questo primo maggio (e non solo)

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