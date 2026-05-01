Donne e divario salariale | perché a parità di mansione un uomo guadagna ancora di più?
Nonostante le leggi contro la discriminazione di genere, le donne continuano a percepire stipendi inferiori rispetto agli uomini svolgendo le stesse mansioni e possedendo le stesse competenze. Questa differenza di retribuzione, nota come gender pay gap, si verifica anche quando il ruolo e le responsabilità sono identici. La questione viene spesso discussa nel dibattito pubblico e nei rapporti ufficiali che analizzano le disparità salariali tra i sessi.
Ildivario salarialedi genere rappresenta una questione sempre attuale, riscontrabile perfino quando donne e uomini ricoprono lamedesima posizione lavorativa. In Europa, stando ai dati forniti dallaCommissione europea, le donne percepiscono in media circa il12% in meno all’ora rispetto agli uomini. Questo dato, per quanto semplice in apparenza, cela complessimeccanismidinatura strutturale,culturaleedeconomicache rendono la problematica più articolata di quanto possa sembrare. Uno dei fattori chiave alla base di questa disuguaglianza è la cosiddetta “segregazione occupazionale”. Le donne sono ancora ampiamente rappresentate insettoritradizionalmentemeno remunerativi, come l’istruzione, l’assistenza sanitariae iservizi.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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