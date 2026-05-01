Donne e divario salariale | perché a parità di mansione un uomo guadagna ancora di più?

Nonostante le leggi contro la discriminazione di genere, le donne continuano a percepire stipendi inferiori rispetto agli uomini svolgendo le stesse mansioni e possedendo le stesse competenze. Questa differenza di retribuzione, nota come gender pay gap, si verifica anche quando il ruolo e le responsabilità sono identici. La questione viene spesso discussa nel dibattito pubblico e nei rapporti ufficiali che analizzano le disparità salariali tra i sessi.