( a skanews) – Sono il volto rock rigorosamente al femminile della musica italiana dopo tanti anni di dura gavetta hanno conquistato il palco di Sanremo facendosi conoscere al grande pubblico con la ballad Resta con me. Ora Le Bambole di Pezza escono con il nuovo album, che si intitola semplicemente 5. Festival di musica, green. I più belli d’Europa. guarda le foto Il significato dell’album 5: un numero primo per cinque personalità. « Cinque ha tantissimi significati, perché oltre a essere un numero non divisibile per nessuno, quindi un numero primo, sono anche ad esempio banalmente la mano. Quando infatti abbiamo scelto di non chiamarlo proprio cinque, ma di mettere il numero proprio 5, perché anche facendo così capisci che è cinque, o mano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La band tutta al femminile torna con "5", un album che è un vero manifesto di indipendenza. Non si parla solo di musica, ma di parità di diritti, di divario salariale e della forza necessaria per restare unite in un mercato ancora troppo maschilista

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