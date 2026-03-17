Per noi è impossibile avere la parità salariale; è come le modelle le donne guadagnano di più

Da justcalcio.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna, un dirigente di un club ha dichiarato che per loro è impossibile raggiungere la parità salariale tra uomini e donne, aggiungendo che le donne guadagnano di più, come le modelle. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista e ha attirato l'attenzione dei media sportivi. La questione delle differenze salariali nel calcio femminile e maschile continua a essere oggetto di discussione.

2026-03-17 21:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Javier Tebas ha partecipato questo martedì alla presentazione del rapporto “Il valore e l’impatto economico dello sport in Spagna” insieme all’autore dello studio, Joaquín Maudos Villarroya, vicedirettore della Ricerca dell’Ivie (Istituto Valenciano di Ricerca Economica). Secondo il rapporto, pubblicato da Ramón Areces Rundación e Ivie, l’impatto del settore sportivo sul PIL è di 44.839 milioni di euro, che rappresentano il 3,28% del valore aggiunto totale (VAL). Inoltre, il contributo totale del settore è stimato in 635. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Tutto quello che riguarda impossibile avere

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