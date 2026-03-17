Per noi è impossibile avere la parità salariale; è come le modelle le donne guadagnano di più

In Spagna, un dirigente di un club ha dichiarato che per loro è impossibile raggiungere la parità salariale tra uomini e donne, aggiungendo che le donne guadagnano di più, come le modelle. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista e ha attirato l'attenzione dei media sportivi. La questione delle differenze salariali nel calcio femminile e maschile continua a essere oggetto di discussione.

2026-03-17 21:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Javier Tebas ha partecipato questo martedì alla presentazione del rapporto “Il valore e l’impatto economico dello sport in Spagna” insieme all’autore dello studio, Joaquín Maudos Villarroya, vicedirettore della Ricerca dell’Ivie (Istituto Valenciano di Ricerca Economica). Secondo il rapporto, pubblicato da Ramón Areces Rundación e Ivie, l’impatto del settore sportivo sul PIL è di 44.839 milioni di euro, che rappresentano il 3,28% del valore aggiunto totale (VAL). Inoltre, il contributo totale del settore è stimato in 635. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Parità salariale in Europa: come la trasparenza retributiva sta cambiando le regole del lavoroL’Europa sta vivendo un cambiamento radicale nel modo di affrontare la parità salariale. Uomini e donne, la differenza di salari è ancora troppo alta. Solo le dirigenti guadagnano di piùC'é ancora troppa disparità tra le retribuzioni di uomini e donne e il lavoro sta cambiando diventando sempre più precario. Tutto quello che riguarda impossibile avere Temi più discussi: Sun Ra, l'impossibile; Sistema delle ricette in tilt a Milano, perché è diventato (quasi) impossibile avere un certificato medico; 5 giochi per i quali desideravo avere a tutti i costi una PS1; Atalanta-Bayern Monaco: la sfida impossibile ai campioni tedeschi, ma bisogna credere nel sogno. Impossibile? Per noi donne è solamente più difficileNiente è impossibile ma, solo più difficile da realizzare». Un mantra o, più semplicemente, la filosofia di vita per Simona Sisca, Country Senior Operations Manager per i centri di distribuzione ... quotidiano.net «Nessuno può avere la verità È la verità che ci possiede»Cari fratelli e sorelle, risuonano ancora profondamente in me le parole con cui, tre anni fa, il Cardinale Schönborn ci ha fatto l'esegesi di questo Vangelo: la misteriosa correlazione dell'intimo con ... avvenire.it È un'arma molto facile da lanciare e quasi impossibile poi da recuperare. Per questo può impedire la navigazione di un tratto di mare per anni. Minare oggi lo stretto di Hormuz può avere conseguenze disastrose per l'economia globale - facebook.com facebook Impossibile leggere “Gli straordinari fallimenti di Leopold Berry” senza avere in mente Harry Potter (scrivo questo appena prima di un momento binario 9 e 3/4). Ma poi pensi che è il sogno di molti, e non solo di Rowling, quello di un mondo parallelo dove pote x.com