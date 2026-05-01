Donna morta a Trivigno gli avvocati del proprietario dei cani rimettono il mandato
Gli avvocati del proprietario dei cani coinvolti hanno deciso di rimettere il mandato. La vicenda riguarda la morte di una donna di 59 anni, avvenuta nei boschi di Trivigno, e l'inchiesta è ancora in corso. La donna, residente in un’altra località, è stata trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire. Le indagini continuano a seguire le piste aperte sul caso.
Novità sul fronte legale nell’inchiesta sulla morte di Lucia Tognela, la 59enne di Bianzone trovata senza vita nei boschi di Trivigno. Nella giornata di mercoledì gli avvocati del foro di Milano Stefano Bonacina e Paola Bussini hanno rimesso il mandato, lasciando Valerio Ceconi, proprietario dei.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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