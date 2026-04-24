Una donna di 59 anni è stata attaccata e uccisa da cinque cani durante un'escursione nei boschi di Trivigno. I cani sono stati sequestrati dai carabinieri e il proprietario, che aveva lasciato aperto il recinto, rischia conseguenze legali. L'incidente è avvenuto in un'area isolata mentre la donna passeggiava. La vittima è stata trovata senza vita dopo l'aggressione.

L'hanno attaccata mentre passeggiava lungo un sentiero molto battuto da chi ama le escursioni intorno a Trivigno, località montana lombarda tra Tirano e Aprica (Sondrio). Cinque esemplari di dogo argentino avrebbero puntato la 59enne Lucia Tognela, di Bianzone (Sondrio), che si era recata lì giovedì pomeriggio per un'escursione, sbranandola e lasciandola esanime a terra. A trovarla a terra, poco prima che morisse intorno alle 15.30, il proprietario dei cani, che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti un elicotteri, alcune squadre del soccorso alpino, i militari della guardia di finanza e il 118. Per la donna però non c'era più nulla da fare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Donna sbranata da cinque cani nei boschi di Trivigno, sequestrati gli animali: il proprietario aveva lasciato aperto il recinto

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