Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la possibilità di ridurre la presenza militare nel nostro Paese, suscitando reazioni tra i militari statunitensi di stanza in Italia. Tra i circa tredicimila soldati americani presenti, alcuni potrebbero aver iniziato a riflettere sulla propria situazione, dopo le dichiarazioni fatte in un intervento televisivo. Il ministro della Difesa ha espresso invece incertezza riguardo alle ragioni di questa eventuale diminuzione dei contingenti.

Fra i tredicimila militari americani di stanza in Italia, alcuni potrebbero aver già pensato di fare le valigie per tornare a casa, dopo aver ascoltato le parole del loro presidente Donald Trump ieri sera nello Studio Ovale. In realtà è ancora presto e i C-130 non sono ancora sulla pista di decollo. Quel che è vero è che il capo della Casa Bianca si sente tradito dagli alleati della Nato, perché non lo hanno aiutato nella guerra in Iran. Fino a ieri se l’era presa con la Germania e ora tocca all’Italia e alla Spagna, che però ospita un terzo dei soldati a stelle e strisce rispetto a quelle ospitate nella Penisola, a Camp Ederle (Vicenza), Camp Darby (Pisa), Aviano, Napoli, Gaeta e Sigonella.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, "riduco i soldati Usa in Italia". La risposta di Crosetto: "Non ne capirei le ragioni"

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