Genoa – Napoli finalmente torna un top | Conte ritrova il suo pilastro

Dopo settimane difficili, il Napoli torna in campo con una partita importante contro il Genoa. Dopo un mese complicato, segnato da problemi di mercato e dalla eliminazione in Champions League, gli azzurri vogliono riprendere il cammino. Alla guida c’è sempre Conte, che spera di vedere il suo team più forte e concentrato.

Archiviato il complicatissimo mese di gennaio, tra le restrizioni al mercato e l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire. Ora, gli azzurri avranno a disposizione la settimana tipo per preparare le gare di campionato, e recuperare qualche pezzo: Amir Rrahmani sarà il primo a tornare. Napoli, Rrahmani pronto al rientro: Conte può sorridere. Stagione dai mille infortuni per il Napoli che, fin qui, non ha mai avuto la squadra al completo. Arrivati nel pieno della stagione, Antonio Conte si augura di recuperare pian piano qualche infortunato, partendo proprio dal suo pilastro difensivo: non si vedeva dal 17 gennaio contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al suo rientro in campo dopo oltre cinquanta giorni di assenza.

Antonio Anguissa si sta allenando con impegno e potrebbe tornare presto a disposizione di Antonio Conte, rappresentando un punto fermo per il centrocampo del Napoli.

Napoli, Rrahmani torna ad allenarsi: il punto sull’infermeria di ConteLa vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani. Un assaggio (importante) in vista del ... msn.com

Napoli, Conte recupera tre infortunati in vista del Genoa. Di chi si trattaDopo la sofferta ma fondamentale vittoria in campionato contro la Fiorentina, il Napoli è pronto a scendere in campo sabato contro il Genoa. Una sfida da non sottovalutare per gli azzurri guidati da A ... msn.com

SERIE A Matchday 24 fixture #SerieA #football #verona #pisa #Genoa #napoli #Fiorentina #torino #bologna #Udinese #lecce #sassuolo #InterMilan #Lazio #juventus #atlanta #cagliari #ASRoma #everyonefollowers facebook

" #Conte tosto ma ti tratta da giocatore forte, un allenatore fuoriclasse": #DeRossi apre Genoa-Napoli x.com