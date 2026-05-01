A pochi giorni dal voto, sono quattro i candidati principali con cinque liste ciascuno e complessivamente 185 persone candidate per i vari seggi in consiglio comunale. La campagna elettorale si avvia alla conclusione, dopo settimane di confronti e accordi tra le diverse forze politiche. La sfida per la fascia di primo cittadino si presenta molto equilibrata, con i candidati pronti a contendersi il ruolo di sindaco.

Cinque candidati, dodici liste e 185 candidati in lizza per un seggio in consiglio comunale. Dopo settimane di "grandi manovre" si è chiarito il quadro dei partecipanti alle elezioni amministrative di fine mese per il rinnovo del consiglio comunale. Dalla fine della scorsa estate il Comune lomellino è retto da un commissario dopo che il tentativo di proseguire l’esperienza amministrativa dell’allora maggioranza all’indomani della tragica scomparsa del sindaco Ettore Gerosa, vittima di un incidente in moto, era naufragato. Giusi Figliano, 38 anni, psicologa, guiderà la civica "Rinascita Mortarese"; Laura Gardella, 47 anni, avvocato ed ex-vice-sindaco, sarà il riferimento delle civiche "Insieme si può per la sicurezza" e "Laura Gardella sindaco".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dodici liste, cinque candidati. È serrata la corsa a sindaco

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