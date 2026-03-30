Il 30 marzo è stato consegnato all’Ufficio Elettorale di Foggia il materiale per le elezioni del Consiglio provinciale, con cinque liste ufficializzate. Le candidature sono complessivamente 48, distribuite tra le diverse formazioni politiche in corsa per il rinnovo. La composizione delle liste e i simboli sono stati resi noti nelle ore precedenti la scadenza prevista alle 12.

Sono cinque, come nel 2024, le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Entro le 12 di oggi, lunedì 30 marzo, all’Ufficio Elettorale sono state presentate le liste con i simboli di ‘Insieme per la Capitanata’, rassemblement che include gli emilianisti del movimento ‘Con’, i calendiani di Azione-Tempi Nuovi e i civici di ‘Per la Puglia’; ‘Campo largo per la Capitanata’; ‘La Provincia sei tu!’; Forza Capitanata e Fratelli d’Italia. Sono in tutto 48 i candidati dei quali solo 3 sindaci. Gli amministratori locali – sindaci e consiglieri comunali in carica di 57 comuni – sono chiamati alle urne domenica 19 aprile. Inscritto per la prima volta in un simbolo, il ‘Campo largo per la Capitanata’ coagula i partiti del fronte progressista, e anche di più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provinciale

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