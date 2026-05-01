Il decreto sul lavoro è stato approvato senza consultare le organizzazioni sindacali. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante sindacale, il governo ha deciso la misura senza avviare trattative o incontri con le parti sociali. Non ci sono stati incontri ufficiali per discutere le modifiche o le conseguenze del provvedimento, che sono state adottate unilateralmente. La mancanza di confronto è stata evidenziata come una scelta del governo.

Il governo “non ha discusso. Questo decreto l’hanno fatto loro, non c’è stato alcun tavolo di trattativa con il sindacato. Non hanno proprio discusso con nessuno”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando del decreto Lavoro approvato dall’esecutivo alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. “Quindi noi la trattativa ce l’abbiamo aperta con le associazioni imprenditoriali, con Confindustria, con Confcommercio, con Confapi, con l’associazione delle cooperative, con gli artigiani. Sono le parti sociali che stanno discutendo”, ha proseguito Landini, osservando che “il governo non è che lo sta facendo, ha deciso un decreto che ma non ha aperto nessuna trattativa con nessuno”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Lavoro, Landini: “Governo ha deciso senza aprire una trattativa con nessuno”

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