Lavoro Landini | Governo si fermi su decreto

Il segretario generale di un importante sindacato ha dichiarato che il governo non ha ancora condiviso i dettagli di un decreto riguardante il lavoro e che non è stato convocato per discuterne. Ha precisato di non conoscere il contenuto del provvedimento e ha affermato che, almeno con le organizzazioni sindacali, il governo ha deciso di non avviare un confronto.

“Non ho il piacere di conoscere” il decreto cui lavora il governo sui temi del lavoro “né di essere stato convocato al tavolo perché questo governo con le parti sociali, almeno con le organizzazioni sindacali, almeno con la Cgil ha deciso di non discutere. Quindi io conosco quello che si dice sui giornali. Come noto, noi insieme a Cisl e Uil e insieme anche alle altre controparti imprenditoriali, abbiamo chiesto esplicitamente al governo di fermarsi per non mettere mano alle discussioni che possono riguardare la rappresentanza i contratti perché c’è un confronto e una trattativa aperta, proprio per cancellare i contratti pirata, proprio per aumentare i salari, proprio per dare ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto di poter votare di poter essere loro a decidere da chi farsi rappresentare”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lavoro, Landini: "Governo si fermi su decreto" Dl 1 maggio, Landini: Governo fa ennesimo decreto senza confronto, si fermi Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Landini (CGIL): "Ancora una volta il Governo non si confronta, si fermi"“Mi pare che il Governo stia discutendo dell’ennesimo decreto senza discutere con le parti sociali, come ha già fatto negli altri decreto del primo... Bollette, governo stringe per Cdm oggi: tecnici al lavoro su misure in decreto(Adnkronos) – Il decreto bollette punta al traguardo del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, anche se la riunione non è ancora stata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Landini-Orsini: Trasformiamo l’industria, investiamo sul lavoro; Landini e Orsini, il duo che agita il governo: Allarme industria; Landini, 'governo si ricorda dei lavoratori l'1 maggio poi li tartassa tutto l'anno'; Landini a 'In Onda': Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri. Landini, 'governo si ricorda dei lavoratori l'1 maggio poi li tartassa tutto l'anno'Non so cosa il governo intende fare sul decreto lavoro, ormai per loro il lavoro esiste solo il primo maggio. Sarebbe meglio che si fermassero perché i disastri che hanno combinato sono già abbasta ... ansa.it Lavoro, Landini: Governo si fermi su decreto(LaPresse) Non ho il piacere di conoscere il decreto cui lavora il governo sui temi del lavoro né di essere stato convocato al tavolo ... stream24.ilsole24ore.com Lo studente 17enne aveva chiesto all’azienda metalmeccanica della Val d’Enza la dotazione antinfortunistica, ma è stato rispedito a casa. La vigilanza: “Sicurezza sul lavoro solo a parole” - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro: la Cisl rilancia l'impegno su prevenzione, formazione e buone pratiche. Riuniti a Marghera 250 rappresentanti dei lavoratori alla vigilia della "Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro". x.com