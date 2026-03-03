Divisione 1 maschile La Gea senza freni Soffre ma vince

La divisione 1 maschile ha visto la Gea ottenere una vittoria difficile contro l’Invictus Livorno. Nonostante le difficoltà e la sofferenza sul campo, la squadra è riuscita a conquistare l’undicesima vittoria consecutiva. Con questo risultato, la Gea si porta a più 10 punti rispetto alle inseguitrici. La partita si è conclusa con il successo della formazione di casa, nonostante le sfide affrontate.

La Gea soffre contro l'Invictus Livorno, ma centra l'undicesima vittoria di fila e scappa a più 10 sulle avversarie. Prosegue la marcia solitaria della formazione di Andreozzi in Divisione 1, che infila l'undicesima affermazione consecutiva nel campionato ma per aver ragione dell'Invictus Livorno (79-74 il finale) ha dovuto aspettare il secondo tempo, nel quale ha raggranellato un buon vantaggio, che è servito ad arrivare alla fine con pochi patemi d'animo. Gli amaranto ospiti hanno lottato con il coltello tra i denti per mettere punti importanti in classifica per evitare di essere risucchiati nella zona calda.