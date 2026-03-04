Dal 5 marzo arrivano nelle sale cinematografiche quattro nuovi film: ‘Un bel giorno’, ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, ‘Grand Ciel’ e ‘La mattina scrivo’. Questi titoli rappresentano una varietà di generi e tematiche, offrendo agli spettatori diverse opzioni di visione durante il periodo di programmazione. La loro uscita si inserisce in un momento di grande fermento nel settore cinematografico italiano.

In un panorama di uscite cinematografiche ad ampia scelta, stavolta parlo di tre titoli davvero assortiti e piuttosto lontani tra loro per genere e intenzioni: ‘Grand Ciel’, dramma operaio con risvoltini fantasy, ‘Un bel giorno’, nuova commedia family di Fabio De Luigi, ‘La mattina scrivo’, sui sacrifici per la scrittura, e infine ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, inedito documentario ballabilissimo di Baz Luhrman. Tutti in sala dal 5 marzo. Il primo dei quattro film di oggi fonde il tema della sicurezza su lavoro con il genere thriller ambizioni da cinema del reale ambientato tra durissime condizioni di lavoro. In una cittadina francese abbiamo un immenso cantiere dove sorgerà una city modernissima ed elegante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I film in sala dal 5 marzo: ‘Un bel giorno’, ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, ‘Grand Ciel’ e ‘La mattina scrivo’

