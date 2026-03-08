Disponibile la colonna sonora originale della serie Portobello

È stata resa disponibile la colonna sonora originale della serie Portobello, composta da Teho Teardo e prodotta da CAM Sugar e Our Films. La colonna sonora può essere ascoltata in digitale su tutte le principali piattaforme. La pubblicazione segue l’annuncio ufficiale e permette agli appassionati di accedere alle musiche che accompagnano la serie. La colonna sonora è ora accessibile al pubblico.

Milano, 8 mar. (askanews) – È disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme Portobello (Original Soundtrack), la colonna sonora originale firmata da CAM Sugar e Our Films e composta da Teho Teardo. La soundtrack accompagna l'omonima serie Portobello, prima produzione italiana di HBO Original, diretta da Marco Bellocchio e presentata fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La colonna sonora pubblicata da CAM Sugar e Our Films include 12 brani originali composti da Teho Teardo, vincitore del David di Donatello per Il divo nel 2009 e autore di colonne sonore per film come La ragazza del lago e Lavorare con lentezza (Nastro d'Argento).