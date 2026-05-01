Disney+ | i film e le serie in arrivo a maggio 2026

Disney+ ha annunciato i titoli di film e serie che saranno disponibili sulla piattaforma nel mese di maggio 2026. La lista include diverse produzioni, sia originali che acquistate, previste per essere lanciate durante il mese. L'elenco è stato reso pubblico dalla piattaforma, senza ulteriori dettagli su orari o date specifiche di uscita. La comunicazione riguarda tutte le novità in programma per il mese di maggio 2026.

Disney+ ha comunicato la lista di tutti i film e le serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel mese di maggio 2026. Ecco la lista completa, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti. Nuovi arrivi sul catalogo Disney+ a maggio 2026. 1 maggio: Le amiche della sposa Film. 7 maggio: Send Help Film. 12 maggio: Tucci in Italy Stagione 2. 13 maggio: The Punisher: ONe Last Kill Film. I Simpson Stagione 36.. 15 maggio: Rivals Stagione 2. Welcome to Wrexham Stagione 5. Lisa Ann Walter: It Was an Accident Stand up comedy Special.. 20 maggio: World Wide Mafia, ‘Ndrangheta Docuserie. 9-1-1 Nashville Stagione 3. Bluey – I corti Stagione 2.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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