HBO Max | i film e le serie in arrivo a maggio 2026

HBO Max ha annunciato le nuove aggiunte di film e serie previste per il mese di maggio 2026 sulla piattaforma di streaming. La lista include diverse produzioni, con dettagli sui titoli e le date di uscita. La comunicazione riguarda esclusivamente le novità in programma, senza ulteriori commenti o analisi. La notizia riguarda l’aggiornamento del catalogo della piattaforma per il periodo indicato.

HBO Max ha comunicato alcuni i film e le serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel mese di maggio 2026. Cime Tempestose – 1 maggio. Diretto da Emerald Fennell Con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell Sinossi: Un’audace e originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, “CIME TEMPESTOSE” di Emerald Fennell vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. La loro passione proibitasi trasforma da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un’epica storia di desiderio, amore e follia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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HBO Max: Neue Filme & Serien im Februar 2026

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