Disney+ | i film e le serie in arrivo ad aprile 2026

A aprile 2026, Disney+ ha annunciato l’arrivo di una serie di nuovi film e serie che saranno disponibili sulla sua piattaforma. La lista comprende vari titoli che verranno aggiunti nel corso del mese, senza ulteriori dettagli sulla programmazione o le date specifiche. La comunicazione riguarda esclusivamente le produzioni previste per quel periodo.

Disney+ ha comunicato la lista di tutti i film e le serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel mese di aprile 2026. Ecco la lista completa, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti. Nuovi arrivi sul catalogo Disney+ ad aprile 2026. 1 aprile: I segreti delle api Serie. Dear Killer nannies Serie. Morgane: Detective geniale Stagione 1-4.. 2 aprile: Raising Chelsea Serie. 3 aprile: Pizza Movie Film. 6 aprile: Star Wars: Maul – Shadow Lord Serie. 8 aprile: The Testaments Serie. The Handmaid’s Tale Stagione 1-6.. 10 aprile: Malcom: Che vita! Serie. 19 aprile: Chernobyl: Inside the Meltdown Serie. 22 aprile: Orango Documentario. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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