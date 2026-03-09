Al San Gerardo una tecnologia di ultima generazione per la rieducazione del pavimento pelvico

All’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza è stato installato un nuovo sistema di tecnologia avanzata dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico. Questa apparecchiatura viene utilizzata in un ambulatorio specificamente dedicato alle donne, che affrontano questa problematica in diverse fasi della loro vita. La struttura si occupa di trattare le esigenze di pazienti che cercano interventi mirati e moderni.

È una problematica che riguarda le donne, in diverse fase della loro vita. Un problema che all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza vede persino la presenza di un ambulatorio ad hoc. Una struttura che da oggi si avvale anche di una nuova strumentazione di ultima generazione. Si tratta dell’Ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico al quale la Fondazione Delle Piane ha consegnato, nella mattinata di lunedì 9 marzo, uno strumento di ultima generazione che rappresenta un importante potenziamento delle risorse dedicate alla cura e al benessere delle pazienti. Il dispositivo è dotato di funzionalità di stimolazione elettrica e bioback e rappresenta uno strumento avanzato per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

