Discarica Casoni Costa attacca sul fotovoltaico Deco | Pratiche lampo in un giorno
Il consigliere comunale di opposizione Maurizio Costa ha criticato pubblicamente le procedure seguite dal Comune in merito alla richiesta della società Deco per installare un impianto fotovoltaico sulla ex discarica di contrada Casoni. Costa ha affermato che le pratiche sono state svolte in un solo giorno, suggerendo una possibile fretta o mancanza di approfondimento nel procedimento amministrativo. La questione riguarda il percorso autorizzativo e le tempistiche adottate dall’amministrazione comunale.
Torna al centro del dibattito politico la discarica chiusa di contrada Casoni. A intervenire è il consigliere comunale di opposizione Maurizio Costa, che solleva dubbi sull’iter avviato dal Comune dopo una richiesta presentata dalla società Deco per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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