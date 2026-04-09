Dopo più di 40 anni chiude la discarica di Casoni | le operazioni di dismissione e messa in sicurezza finiranno entro marzo 2027

Dopo oltre quattro decenni di attività, la discarica di Casoni sta per chiudere definitivamente. Le operazioni di dismissione e messa in sicurezza sono in corso e si concluderanno entro marzo 2027. La decisione è stata ufficializzata durante una conferenza stampa, segnando la fine di un’epoca per questa struttura. La chiusura rappresenta un passaggio importante nel processo di bonifica e riqualificazione dell’area.

Diventa operativa la completa chiusura della discarica di Casoni, un provvedimento tra bonifica e innovazione, le cui operazioni sono state presentate nel corso di una conferenza stampa. Erano presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto, il dirigente del settore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Discarica abusiva, dopo 40 anni arriva l’ordinanza di sgombero. Al via le operazioni Dopo 24 anni parte la messa in sicurezza di palazzo Sant’AnnaIl sindaco di Lucera Giuseppe Pitta: "Gli interventi riguarderanno tutta la recinzione, la pulizia dell’area, il rifacimento della staccionata e la... Temi più discussi: Caterina Murino, gravidanza dopo i 40 anni: La riabilitazione del pavimento pelvico cambia la vita; Stanchezza da cambio stagione dopo i 40: perché il caffè non basta più e cosa funziona davvero; La maestra Giuditta e i suoi alunni, lo stesso scatto 40 anni dopo; Rientra nella sua Chieti dopo 20 anni fuori per dare un contributo alla rinascita del territorio: La qualità della vita conta più della carriera, ma dobbiamo impegnarci tutti. Come cambiare allenamento e stile di vita dopo i 40, i consigli di Anatomica Longevity CenterLa Harvard T.H. Chan School of Public Health conferma che soggetti che iniziano ad allenarsi oltre i 40 anni riducono il rischio di mortalità del 35%, migliorano la funzione cognitiva e riducono fino ... assisisport.it IN BREVE: Longevità emotiva, come allenare la resilienza e vivere meglio dopo i 40 anniLongevità emotiva over 40: come la biochimica influenza il tuo umore e quali tecniche usare per migliorare la resilienza e il benessere mentale ... my-personaltrainer.it Era scappata con tutto il malloppo dopo aver grattato col compagno un biglietto che entrambi – e il barista che lo aveva venduto – avevano creduto da 500 mila euro. E invece, a distanza di un mese, è rimasta con un pugno di mosche in mano. Tutta colpa di u - facebook.com facebook #Salis, infiamma il caso sugli assistenti. #FdI: "Perché ha cambiato residenza dopo i controlli x.com