Disastro Puc la Provincia certifica il caos della documentazione | Impossibile procedere con istruttoria

La Provincia ha dichiarato che la documentazione relativa al Piano Urbanistico Comunale non è completa, rendendo impossibile proseguire con l'istruttoria. A Trentola Ducenta, il progetto, che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello dell'amministrazione locale, si è rivelato un fallimento. La situazione ha causato confusione tra gli addetti ai lavori e ha messo in discussione la gestione delle pratiche urbanistiche in corso.

A Trentola Ducenta il Piano Urbanistico Comunale, quello che l’amministrazione Apicella aveva immaginato come il vessillo della propria efficienza, si è trasformato in un boomerang che torna indietro con una violenza tale da lasciare storditi perfino gli osservatori più smaliziati. La Provincia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La vita impossibile sotto il viadotto a Napoli: “Smog, caos e rumore”, la protesta degli abitantiLa protesta degli abitanti contro l'aumento del passaggio dei tir con container nella zona di via Traccia e via De Roberto: "Qui non riusciamo a... Caos trasporti in provincia di Salerno, l’allarme della CislLa segretaria Marilina Cortazzi chiede un cambio di paradigma su mobilità, viabilità e servizi nelle aree interne e in Costiera Amalfitana I...