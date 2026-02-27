Nella provincia di Salerno i trasporti sono al centro di un crescente disagio, secondo quanto afferma la Cisl. La segretaria generale Marilina Cortazzi segnala una situazione difficile che colpisce soprattutto le zone interne e chiede interventi concreti per migliorare la mobilità. La questione rimane aperta e senza risposte ufficiali da parte delle istituzioni.

La segretaria Marilina Cortazzi chiede un cambio di paradigma su mobilità, viabilità e servizi nelle aree interne e in Costiera Amalfitana I trasporti provincia Salerno Cisl tornano al centro del dibattito. La segretaria generale Marilina Cortazzi denuncia una situazione critica che penalizza le aree interne e chiede un cambio di rotta nelle politiche sulla mobilità. Secondo la Cisl Salerno, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Cilento interno e Alto e Medio Sele vivono una condizione di progressiva marginalizzazione. Riduzione delle corse, collegamenti insufficienti e orari inadeguati aggravano l’isolamento delle comunità, rendendo più difficile l’accesso a sanità, scuola e lavoro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Caos trasporti in provincia di Salerno, l'allarme della Cisl

