La vita impossibile sotto il viadotto a Napoli | Smog caos e rumore la protesta degli abitanti

Gli abitanti di via Traccia e via De Roberto a Napoli protestano contro l’aumento del passaggio dei tir con container nella zona. Secondo le loro testimonianze, l’area è invasa da smog, rumore e caos, rendendo difficile la vita quotidiana. La protesta si concentra sulla condizione di disagio causata dal traffico intenso e dall’inquinamento che si sono intensificati negli ultimi tempi.

La protesta degli abitanti contro l'aumento del passaggio dei tir con container nella zona di via Traccia e via De Roberto: "Qui non riusciamo a vivere, troppo smog. Prefetto e sindaco ci aiutino". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: La storia della lotta degli abitanti delle Vele di Scampia: “Così abbiamo costruito il futuro” Referendum, la protesta dei fuorisede: “Prezzi dei biglietti alle stelle, impossibile tornare a casa per votare”"Sono partita per partecipare di più alla vita del mio Paese, oggi rischio di essere tagliata fuori per i prezzi troppo alti dei treni", il racconto... Approfondimenti e contenuti su La vita impossibile sotto il viadotto a... Discussioni sull' argomento Pimonte, maltratta la moglie e la prende a morsi davanti al figlio: 37enne ai domiciliari; Torre Annunziata, violenze continue alla moglie: dai morsi ai colpi in testa con una padella.; Picchiava la moglie davanti al figlioletto infliggendole morsi e 'padellate'; Difficilissimo non è impossibile: l’illusione che unisce tutta Napoli. GAZZETTA - #Napoli, Scudetto ancora possibile. Gli azzurri hanno il vento in poppa Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la corsa Scudetto è ancora aperta. "Sono ancora tutte sul tavolo le possibilità di approfittare delle - facebook.com facebook Napoli vs Milan 1 Al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati Full Riempiamo il Maradona Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com