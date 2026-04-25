DIRETTA Cesena-Samp il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff In campo Mangraviti e Bastoni

Da cesenatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre turni dalla conclusione del campionato, il Cesena cerca di risalire la classifica per riottenere l’ottavo posto e la qualificazione ai playoff. La squadra di casa affronta la Sampdoria al Manuzzi, con Mangraviti e Bastoni in campo. Dopo aver subito il sorpasso dall’Avellino di Ballardini, il Cavalluccio punta a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di arrivare tra le prime otto.

Tre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma c'è da battere la Sampdoria di Attilio Lombardo al Manuzzi. Gli irpini in questo momento hanno 46 punti, i bianconeri 44 al nono posto. Tra i pali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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