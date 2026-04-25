DIRETTA Cesena-Samp 0-0 il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff In campo Mangraviti e Bastoni

Da cesenatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine delle ultime tre giornate di campionato, il Cesena cerca di risalire in classifica e riconquistare un posto ai playoff, dopo essere stato superato dall’Avellino. La squadra affronta la Sampdoria al Manuzzi, con Mangraviti e Bastoni in campo. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, lasciando invariata la posizione delle due squadre in classifica.

Tre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma c'è da battere la Sampdoria di Attilio Lombardo al Manuzzi. Gli irpini in questo momento hanno 46 punti, i bianconeri 44 al nono posto. Tra i pali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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