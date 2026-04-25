DIRETTA Cesena-Samp 0-0 il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff In campo Mangraviti e Bastoni

Al termine delle ultime tre giornate di campionato, il Cesena cerca di risalire in classifica e riconquistare un posto ai playoff, dopo essere stato superato dall’Avellino. La squadra affronta la Sampdoria al Manuzzi, con Mangraviti e Bastoni in campo. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, lasciando invariata la posizione delle due squadre in classifica.

Tre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma c'è da battere la Sampdoria di Attilio Lombardo al Manuzzi. Gli irpini in questo momento hanno 46 punti, i bianconeri 44 al nono posto. Tra i pali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate DIRETTA Cesena-Samp, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma... DIRETTA Juve Stabia-Cesena 0-0, il Cavalluccio tenta l'assalto al settimo posto: in campo Frabotta e Bastoniquarto minuto: Cerri non riesce ad impattare di testa il cross teso di Ciofi dalla destraIl Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sampdoria a Cesena per la salvezza. Trasferta libera per i tifosi; Guida alla 36ª giornata di Serie B. Palermo in casa Reggiana. Chiude la Samp a Cesena; Il Cesena lotta a Palermo ma Pohjanpalo è una sentenza: sconfitta e ottavo posto a rischio; Palermo - Cesena 2:0. DIRETTA | Cesena Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 25 aprile 2026)Serie B, Diretta Cesena Sampdoria, streaming video tv: i bianconeri lottano per i playoff, i liguri invece per la salvezza diretta (25 aprile 2026) ... ilsussidiario.net DIRETTA Cesena-Samp, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma c'è da battere la Sampdoria ... cesenatoday.it GIORNATA 36 La Sampdoria si presenta al match di Cesena reduce dalla sconfitta casalinga con il Monza: ora l'obiettivo deve essere chiudere il discorso salvezza. Ma quali sono le vostre sensazioni in vista del match odierno Scrivetecele qui sott - facebook.com facebook Guida alla 36ª giornata di #SerieB. #Palermo in casa #Reggiana. Chiude la #Samp a #Cesena x.com