DIRETTA Carrarese-Cesena 0-0 Primo Maggio di ' lavoro' per il Cavalluccio | volata finale per i playoff

La partita tra Carrarese e Cesena si sta disputando sotto il sole a Carrara e si è aperta con un tiro dalla bandierina per la squadra di casa, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Al sesto minuto, un contrasto duro ha coinvolto un giocatore del Cesena, che è rimasto a terra dolorante. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-0 e le due squadre sono impegnate in una fase finale della stagione, con il Cesena che cerca di qualificarsi ai playoff.