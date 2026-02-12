Continuità territoriale aerea dell' Abruzzo dall' autunno torna il volo per Milano

Questa mattina il ministro Salvini ha annunciato che dall’autunno i voli per Milano torneranno a collegare l’Abruzzo. Il presidente della regione, Marco Marsilio, è stato chiamato a convocare una Conferenza dei Servizi per mettere a punto i dettagli. La decisione arriva dopo mesi di negoziati e proteste da parte di cittadini e imprese, che chiedevano di riavere un collegamento aereo stabile con la capitale economica del Nord. Ora si lavora per riattivare le rotte e garantire di nuovo un collegamento diretto tra la regione e Milano.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha delegato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio a convocare e presiedere la Conferenza dei Servizi La Conferenza dovrà definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei verso alcuni scali nazionali. “Si tratta di un riconoscimento formale e definitivo del diritto dell’Abruzzo ad assicurare alcuni collegamenti che le normali regole di mercato e della concorrenza non consentono di attivare”, è il commento di Marsilio. Commissione europea e ministero dei Trasporti hanno approvato il dossier presentato dalla Regione due estati fa, alla luce del taglio che Ita operò sul collegamento da e per Milano Linate, "teso a dimostrare - spiega il presidente - che la nostra Regione affronta difficoltà oggettive nel garantire il diritto alla mobilità verso alcune destinazioni essenziali per l’economia e lo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Aeroitalia apre nuove rotte per Milano e Roma nel piano di continuità territoriale.

