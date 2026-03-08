Testa Fdi sulla continuità territoriale per l' aeroporto d' Abruzzo | Passaggio decisivo per la mobilità regionale

Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l’aeroporto d’Abruzzo è stato inserito tra gli scali che usufruiscono della continuità territoriale. Questa decisione, secondo il politico, rappresenta un passaggio importante per migliorare la mobilità regionale e rafforzare i collegamenti con i principali centri nazionali. La misura riguarda l’accesso ai servizi di trasporto aereo a tariffa agevolata.

Il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, commenta l'attivazione della continuità territoriale, che consentirà di avere stabilmente voli per Milano Linate e Torino Caselle «L'inserimento dell'aeroporto d'Abruzzo tra gli scali che beneficiano della continuità territoriale rappresenta un passaggio decisivo per la mobilità regionale e per il rafforzamento dei collegamenti con i principali centri nazionali». A dirlo è Guerino Testa, deputato pescarese di Fratelli d'Italia. Testa aggiunge: «La legge di bilancio 2026 prevede uno stanziamento di 500mila euro destinato alla compensazione degli oneri di servizio pubblico, assicurando la sostenibilità delle rotte considerate essenziali.