dimezzato il numero degli immigrati sbarcati in italia e salgono i rimpatri

Negli ultimi mesi, il numero di immigrati sbarcati in Italia si è dimezzato rispetto al passato. Parallelamente, sono aumentate le operazioni di rimpatrio di persone già presenti nel paese senza regolare permesso. Questa situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze politiche di centrodestra, che hanno adottato iniziative come il progetto con l’Albania e misure più stringenti contro l’immigrazione clandestina.

È uno dei temi più sentiti dall'elettorato di centrodestra. Un punto sul quale il governo Meloni ha messo la faccia, con il progetto Albania e con la ferma volontà di arginare l'immigrazione clandestina. I nuovi dati di aprile confermano che la strada intrapresa è certamente quella giusta. È sufficiente consultare il quotidiano cruscotto statistico, presente sul sito ufficiale del Viminale, per accorgersi di un'evidente discontinuità rispetto al passato. Al 27 aprile 2026, i migranti giunti via mare in Italia sono stati 8.379, una cifra che si discosta in maniera piuttosto netta dai 14.758 registrati nello stesso periodo del 2025 e dai 16.090 del 2024.🔗 Leggi su Iltempo.it

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