Padre e figlia in escursione sul Terminillo l’uomo viene colto da malore | arriva l’elisoccorso

Un uomo e sua figlia erano in escursione sul Terminillo quando lui ha avuto un malore improvviso. La causa è stata una crisi cardiovascolare che ha messo in allarme i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elicottero, che hanno raggiunto rapidamente l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale. La donna è rimasta illesa e ha assistito alle operazioni di salvataggio. Ora si attende di conoscere le sue condizioni di salute.

Da Terni al monte Elefante per un pomeriggio di scialpinismo, il sessantenne è stato trasferito all’ospedale De Lellis di Rieti: la cronaca Doppio intervento nella giornata di ieri per il Soccorso alpino e speleologico del Lazio, impegnato in due distinte operazioni di soccorso nelle province di Frosinone e Rieti. Il primo intervento si è svolto a Campocatino, dove è stata attivata l’eliambulanza del 118 con a bordo l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Cnsas per soccorrere una donna del 1977, residente a Pozzuoli, investita da uno slittino. La paziente è stata rapidamente raggiunta, valutata e stabilizzata sul posto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Malore durante un’escursione sui Corni di Canzo: 61enne raggiunto dall’elisoccorsoOggi, domenica 28 dicembre, si è verificato un intervento di soccorso sui Corni di Canzo a causa di un malore durante un'escursione. Leggi anche: Carabinieri salvano uomo colto da malore, decisivo intervento prima dei soccorsi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La quotidianità trasformata in fenomeno social, boom di visualizzazioni per padre e figlia; Luca Trapanese e Alba, storia di un amore che non conosce barriere; Presa e abbandonata dalla madre. Il padre a Parigi per recuperarla; Eugenio Giani: La vicenda del cubo nero? L'opera è figlia di padre incerto. Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina sarà ospite oggi a Verissimo: il caso padre-figliaEvelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, sarà ospite oggi, domenica 22 febbraio, a Verissimo. La giovane torna nel salotto di Silvia Toffanin alla luce degli ultimi sviluppi sulla ... adnkronos.com A mia figlia (1910) di Umberto Saba, poesia che svela il vero amore di un padreScopri il significato di A mia figlia di Umberto Saba, la poesia che racconta con disarmante sincerità cosa prova davvero un padre. libreriamo.it Il cantautore napoletano è stato protagonista di una sorpresa fatta da una figlia al padre - facebook.com facebook