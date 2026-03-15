Malore Banda l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale | il comunicato del Lecce

L’attaccante Banda è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore accusato nel corso della partita contro il Napoli. La società ha diffuso un comunicato per comunicare l’esito delle sue condizioni di salute. I medici hanno valutato che le sue condizioni sono migliorate e ha lasciato la struttura sanitaria. La squadra ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulla sua ripresa.

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