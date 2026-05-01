Dignità salari e pace | il Friuli Venezia Giulia in piazza per il lavoro

A circa 10.000 persone si sono riunite nelle strade del Friuli Venezia Giulia in una manifestazione pubblica. La protesta ha coinvolto cittadini che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro, salari più adeguati e un clima di pace sociale. La mobilitazione ha visto la partecipazione di diverse categorie e si è svolta in modo pacifico. La manifestazione si è concentrata sul tema della tutela della dignità dei lavoratori e dei diritti sul posto di lavoro.

Un’onda di partecipazione ha attraversato il Friuli Venezia Giulia, portando in strada circa 10mila persone unite da un unico, potente grido: restituire dignità al lavoro. Da Trieste a Cervignano, passando per Pordenone e Gradisca, le piazze regionali sono tornate a farsi sentire con forza.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Lavoro e Pace: il Friuli Venezia Giulia scende in piazza per il Primo MaggioIl Friuli Venezia Giulia si prepara a celebrare un Primo Maggio 2026 all'insegna della mobilitazione collettiva e della riflessione sociale. Sicurezza sul lavoro: la tragedia di Lorenzo avvia un programma educativo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.Da tragedia a lezione: la sicurezza sul lavoro entra nel curriculum scolastico grazie alla memoria di Lorenzo Una tragedia sfiorata nel cuore del... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Traffico di droga: maxi sequestro da 400mila euro tra contanti, gioielli e orologi. Dignità del lavoro, salari, pace: il grido delle piazze del Friuli Venezia Giulia«Da queste piazze sale un messaggio chiaro: democrazia significa partecipazione, valorizzazione del lavoro. Dignità troppo spesso calpestata dalla mancanza di sicurezza, dalle morti sul lavoro che con ... triestecafe.it Lavoro e Pace: il Friuli Venezia Giulia scende in piazza per il Primo MaggioDa Pordenone a Trieste, passando per Udine e Gorizia, tornano i tradizionali cortei sindacali: tra rivendicazioni di nuovi diritti e appelli alla diplomazia, la regione si mobilita con manifestazioni ... triesteprima.it