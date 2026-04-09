Bologna Aston Villa da Douglas Luiz passando per Digné Abraham e Bailey | quante meteore della Serie A!

Oggi il Bologna affronta l’Aston Villa in una partita di Europa League, con entrami i team che vedono alcuni ex giocatori passare per la Serie A. Tra questi ci sono Douglas Luiz, Digné, Abraham e Bailey, che hanno avuto esperienze nel campionato italiano prima di approdare ai Villans. La sfida mette di fronte due squadre con storie diverse ma entrambe con alcuni passaggi di calciatori che hanno lasciato traccia nel nostro calcio.

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