Lunedì 4 maggio, a Potenza, saranno firmati due atti relativi alla difesa del territorio, con un piano specifico per affrontare frane e rischi idraulici. Le firme sono state apposte da rappresentanti di enti e istituzioni coinvolti nella gestione del territorio e della prevenzione dei dissesti. L'obiettivo del piano è mettere in atto misure concrete per ridurre i rischi legati a eventi naturali che interessano la zona.

? Cosa sapere Blasi e Cerciello Renna firmano il piano contro il dissesto a Potenza lunedì 4 maggio.. L'accordo tra Regione e Acquedotto Lucano prevede manutenzioni e opere per prevenire frane.. Lunedì 4 maggio alle ore 11:30, presso la sede di Acquedotto Lucano in viale del Basento a Potenza, Blasi e Cerciello Renna firmeranno l’accordo per il piano straordinario contro il dissesto idrogeologico. La firma coinvolgerà direttamente il commissario regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, Blasi, e il direttore generale di Acquedotto Lucano, Cerciello Renna. L’intesa serve a mettere in campo un insieme di interventi mirati alla difesa della costa, alla riduzione del rischio di frane e alla gestione dei pericoli idraulici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa del territorio: piano per frenare frane e rischi idraulici

CDG entre en guerre

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