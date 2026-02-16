Sicilia | 62 milioni di euro per blindare il territorio contro frane e alluvioni tra rischi storici e clima che cambia

In Sicilia, il governo ha destinato 62 milioni di euro per rafforzare le zone più esposte a frane e alluvioni. La decisione arriva dopo un numero crescente di eventi meteorologici intensi che hanno provocato danni alle infrastrutture e alle abitazioni. La regione affronta così una sfida concreta: proteggere un territorio fragile, reso ancora più vulnerabile dai mutamenti climatici. Le risorse saranno utilizzate per interventi di messa in sicurezza in diverse aree a rischio.

Sicilia, 62 Milioni di Euro per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico: Una Sfida Aperta tra Finanziamenti e Fragilità Territoriale. La Sicilia punta a rafforzare la sua difesa contro frane e alluvioni con un investimento di 62 milioni di euro destinati a interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. I fondi, recuperati dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), mirano a proteggere cittadini e infrastrutture in una regione storicamente vulnerabile agli eventi meteorologici estremi. L'annuncio, giunto domenica 15 febbraio 2026, segna un passo avanti nella gestione di un'emergenza che si fa sempre più pressante.