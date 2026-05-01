Difende una ragazza | accoltellato dai maranza

In pieno giorno, una lite tra un gruppo di giovani e una ragazza si è svolta in strada. Durante l’alterco, uno dei ragazzi intervenuti ha cercato di proteggere la donna, portandola in un luogo sicuro. Un altro giovane, appartenente al gruppo di aggressori, ha estratto un coltello e le ha inferto un colpo, ferendolo di conseguenza. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

La lite per strada, in pieno giorno. Un gruppo di maranza contro una ragazza. Lui non è restato in disparte, è intervenuto per difenderla e portarla così al sicuro. In tutta risposta, si è beccato una coltellata da uno del gruppo. È successo in via Gabrio Casati a Cologno Monzese, a pochi metri dal centro storico, poco dopo le 14. La vittima è un uomo di 42 anni che, per fortuna, è stato ferito in maniera superficiale. La giovane era apparsa subito in difficoltà, accerchiata dai maranza. Una situazione che avrebbe potuto degenerare in fretta, se non si fosse fatto avanti il suo salvatore. Il 42enne deve aver allontanato la ragazza dal gruppo di balordi, mettendosi in mezzo e provando a dialogare con loro, cercando di riportare la tranquillità e suggerendo di andar via.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

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