Diego Della Palma sconvolge Bianca Berlinguer | Presto mi toglierò la vita

Una notizia recente ha scosso l’opinione pubblica: un noto stilista ha dichiarato pubblicamente di voler mettere fine alla sua vita. La sua frase ha attirato l’attenzione e sollevato molte domande sulla sua condizione emotiva. Nel frattempo, si è diffusa la notizia del suicidio assistito di una donna britannica in Svizzera, avvenuto all’età di 56 anni, motivato dalla perdita del figlio e non da malattie terminali.

Ha sconvolto molti la scelta di Wendy Duffy, la signora britannica morta a 56 anni con suicidio assistito in Svizzera non perché malata terminale, ma perché prostrata dalla scomparsa del figlio. Una decisione estrema che però trova la comprensione e addirittura il plauso di Diego Dalla Palma e Mauro Corona, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4. « Forse ho qualcosa di malato nella mente, ma non sono depresso e mi toglierò la vita presto. Non subito.», spiega il celebre truccatore dei vip. La Berlinguer sobbalza: «Anche se non ha nessuna patologia?". "Assolutamente, io voglio andarmene, chiudiamo il discorso», «Anche se sta molto bene però.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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