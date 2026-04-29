Diego Dalla Palma e Mauro Corona parlano di suicidio assistito | Mi toglierò la vita presto So dove andare

Durante una trasmissione televisiva, due noti personaggi pubblici hanno affrontato il tema del suicidio assistito. Uno ha dichiarato di volerlo fare presto, affermando di sapere già dove andare, mentre l’altro ha condiviso le proprie intenzioni in modo diretto. Le loro parole sono state riprese dai media e hanno suscitato attenzione tra il pubblico e gli esperti del settore.

Diego Dalla Palma e Mauro Corona hanno parlato di suicidio assistito in tv, confrontandosi sulle loro ultime volontà. Il noto truccatore ha ribadito l’intenzione di togliersi la vita e di volerlo fare “presto”, rivelando di avere già un “posto magico”. “So dove andare, anche io ho il mio posto magico” gli ha fatto eco Corona. L'annuncio di Diego Dalla Palma: "Mi toglierò la vita presto" Il messaggio di Mauro Corona sulla morte L'opinione di Bianca Berlinguer sul suicidio assistito L’annuncio di Diego Dalla Palma: “Mi toglierò la vita presto” Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Diego Dalla Palma ha ribadito l’intenzione di togliersi la vita: “Da qualche mese vivo con una pressione continua.🔗 Leggi su Virgilio.it

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